Princesa Kako visita a Capital em fortalecimento aos laços diplomáticos com o Brasil

Em celebração aos 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, a Alteza Imperial do Japão, Princesa Kako esteve em Campo Grande na manhã desta terça-feira (10), em cerimônia de homenagens na Associação Nipo-Brasileira da Capital, onde reafirmou voltar ao seu país para transmitir o “esforço e dedicação” da comunidade que vive no município.

Em sua chegada, a princesa prestou homenagem no Monumento dos Imigrantes e relembrou a vinda dos japoneses que ajudaram na construção da Ferrovia Noroeste do Brasil com Campo Grande sendo a cidade em que muitos ficaram para viver. “Fico muito feliz em saber que há intercâmbios em diversas áreas entre as suas regiões. Meus pais e minha irmã também estiveram no Brasil do qual recordam a boa recepção. Agora com grande alegria posso encontrar vocês, país pelo qual sempre tive proximidade”, declarou a Alteza.

Durante sua passagem pelo país, em Mato Grosso do Sul, a princesa Kako terá um encontro fechado com o governador Eduardo Riedel e passa em outros três estados, onde se encontra com representantes da sociedade brasileira, com descendentes de japoneses e com pessoas ligadas ao Japão.

A presidente da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, Maria Leny destacou laços de amizade e respeito. “Neste ano, estamos comemorando os 130 anos da assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Japão, assinado em 5 de novembro de 1895 em Paris e que marcou o início das relações diplomáticas entre os dois países. Dessa relação diplomática, o Brasil recebe a primeira imigração em 18 de junho de 1908, trazendo 781 japoneses, formando comunidades onde, de 1914 a 1960, tivemos aproximadamente 23 colônias em Campo Grande. Tenho certeza que Mato Grosso do Sul deve se orgulhar da presença e a força do povo japonês há mais de um século”.

O senador Nelsinho Trad, relembrou a vinda de Fumihito, Príncipe Akishino e Kiko, Princesa Akishino, pais da alteza e do convite feito para que a princesa Kako viesse a campo Grande, o que foi prontamente atendido. “Hoje a cultura japonesa está dentro do seio da sociedade brasileira e isso para nós também é um motivo de orgulho. Nós da comunidade brasileira e os nipo-brasileiros que aqui se encontram, se sentem privilegiados e honrados com a sua visita”.

A prefeita Adriane Lopes, presente no evento, lembrou que muito da cultura campo-grandense é derivada do que a comunidade japonesa instalou na cidade. “A comunidade faz parte da história da nossa Capital, a relevância daqueles que aqui chegaram há muitos anos fazem da nossa cidade hoje a segunda capital em qualidade de vida do Brasil. Isto tudo se deve ao trabalho de todos aqueles que aqui chegaram e tem contribuído com os avanços da nossa Capital. Hoje nós estamos reafirmando um tratado de amizade, de respeito e ressaltando a importância de todas as comunidades que chegaram do Japão aqui na nossa Campo Grande".



Na ocasião, a Alteza Imperial, princesa Kako recebeu homenagem do vereador André Salineiro em nome da Câmara Municipal e do deputado Roberto Hashioka pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

