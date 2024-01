Semed selecionará assistente educacional inclusivo para recomposição de pessoal

Foi divulgado no Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (15), o período de abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado de seleção de assistente educacional inclusivo para recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário da Secretária Municipal de Educação (Semed).



O Assistente Educacional Inclusivo é o profissional que atua na sala de aula do ensino comum e apoia o professor regente quando há aluno público-alvo da educação especial incluso. O Assistente Educacional Inclusivo auxiliará no apoio e atendimento às necessidades específicas dos alunos que apresentam dificuldades de locomoção, higiene, alimentação e/ou com alterações qualitativas de suas interações sociais e de interesse que requeiram o uso da tecnologia assistiva e/ou comunicação alternativa/aumentativa, os quais são público-alvo da Educação Especial.



A divulgação das etapas do Processo Seletivo serão feitas através do Diário Oficial do Município de Campo Grande, no endereço eletrônico: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br



É requisito para ocupar a vaga, a formação específica no curso de magistério ou normal médio, com curso técnico profissional. Quando convocados, os profissionais atuarão no regime de 40 horas, e remuneração mensal de R$ 2.500.

A inscrição será gratuita, realizada somente pela internet no período de 19 a 26 de janeiro, no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/seges/.

