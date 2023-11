Processo seletivo do Sebrae com remuneração de R$ 5.732 está com inscrições abertas

Para preencher cadastro reserva em Campo Grande e Bonito, o Sebrae/MS está com inscrições abertas para um processo seletivo que busca selecionar profissionais de nível superior completo nas áreas de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda ou Marketing, Turismo, entre outras.

As inscrições podem ser feitas até às 18h do dia 22 de novembro, no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec).

As vagas ofertadas para atuação na função de analista-técnico no Sebrae/MS. O salário inicial é de R$ 5.732,09, além disso, os selecionados receberão benefícios como assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, auxílio alimentação/refeição, vale-transporte e auxílio-creche para mulheres com filhos com idade até três anos e 11 meses e/ou crianças com deficiência ou com condição incapacitante. A jornada é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

O processo seletivo é composto por três etapas, incluindo análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos e entrevista individual por competências. Mais informações e inscrições no site da Fapetec, em www.fapetec.org.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também