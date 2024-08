Processo seletivo selecionará estagiários de Direito para a Comarca de Paranaíba

Sarah Chaves, com informações do TJMS

As inscrições para o processo seletivo de estagiários da comarca de Paranaíba estão abertas e seguem até o dia 16 de agosto pelo link https://forms.office.com/r/nKTFTELn6Q disponível para estudantes de Direito.

podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior, públicas e particulares, do 1º ao 9º semestre do curso de Direito.

A jornada de estágio será de 5 horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário selecionado receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valores estabelecidos pela administração do Tribunal de Justiça.

O estagiário auxilia nos trabalhos das varas e ao mesmo tempo convive com a rotina da atividade para qual se prepara. A administração do TJMS, presidida pelo Des. Sérgio Fernandes Martins, incentiva e investe na manutenção dessas contratações para as mais diversas áreas do Poder Judiciário.

Prova

A prova será realizada no dia 25 de agosto, às 8 horas, na Escola Major de Paranaíba, localizada na rua Jaime Queiros de Carvalho, 760. O candidato deve comparecer ao local de prova com pelo menos 30 minutos de antecedência.

A prova será composta por 20 questões, 10 de português e 10 específicas de Direito. O gabarito da prova objetiva está previsto para ser divulgado no dia 26 de agosto, segunda-feira, bem como a abertura do prazo para recurso, que será de 48 horas. O resultado final será divulgado no dia 2 de setembro e será afixado na entrada do Fórum de Paranaíba.



