Governo do Estado abre processo seletivo com salário de até R$ 10.908

Com mais de 100 vagas, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística publicou nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do Estado o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado da Seilog, para a seleção de profissionais com formação superior para atuar na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Conforme o quadro de vagas, são ofertadas 85 para função de engenheiro civil, 4 para engenheiro ambiental, 1 para engenheiro eletricista, 1 para engenheiro sanitarista, 1 para engenheiro mecânico, 1 engenheiro florestal e 1 para engenheiro geólogo e 19 para arquiteto.

Com salário de R$ 10.908,00 e carga horária de 40 horas semanais, o período de inscrições e envio de documentos para a avaliação curricular é de 22 a 28 de setembro, das 8 horas às 17 horas e devem ser realizadas exclusivamente no endereço www.concursos.ms.gov.br.

Entre os requisitos básicos estão o diploma de graduação na função a que concorre, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de comprovação de registro no respectivo Conselho de Classe. Experiência mínima de dois anos nas atribuições básicas da função e CNH, no mínimo na categoria B.

Para conferir as informações sobre a inscrição, a relação dos documentos e cronograma, acesse o edital nas páginas 107 a 129 edição 11.276 do Diário Oficial do Estado .

