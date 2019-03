Procon autua mercado por vender carne vencida, no Jardim Noroeste

Procon Campo Grande autuou na quarta-feira (20) o Mercado HL, localizado no bairro Jardim Noroeste, por vender produtos vencidos e inadequados ao consumo.

A equipe de fiscalização encontrou mais de 13 kg de frango, e mais de 5 kg de carne bovina, com embalagens violadas, sem etiqueta com informações básicas como data de embalagem e de validade. Os produtos estavam impróprios para o consumo.

Segundo o subsecretario do Procon, Valdir Custódio, a operação atendeu a denúncia efetuada por consumidores do estabelecimento, através do aplicativo de mensagens “Whatssap do Procon” Campo Grande. A denuncia foi comprovada no volume apreendido. Os fiscais lavraram auto de constatação e as carnes foram recolhidas da área de comercialização e inutilizadas.

As fiscalizações são realizadas no centro e nos bairros da capital. Para denúncias o Procon Campo Grande disponibiliza o whatssap (67) 9 8469-1001 e o aplicativo Fala Campo Grande através da aba do Procon.

Deixe seu Comentário

Leia Também