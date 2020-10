Procon CG distribui folder orientativo nas escolas particulares da capital

O Procon de Campo Grande realiza ação nas escolas uma semana antes do dia das crianças e leva um folder com orientação e conhecimento para os alunos repassarem aos pais sobre educação financeira, conscientizando os pequenos sobre o valor do dinheiro, a economia doméstica e os direitos do consumidor

O folder que deve ser repassado aos pais, pela crianças contém os cuidados e dicas úteis na hora da compra. Inclusive, com a sugestão do presente que o filho deseja ganhar, por meio de uma atividade divertida de um desenho.

O conteúdo traz dicas importantes de segurança e os conceitos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em um formato de ilustrações coloridas, de forma lúdica e em linguagem de fácil entendimento.

Dicas

Na hora da compra, é importante que o produto venha acompanhado da nota fiscal. A garantia legal é estabelecida pelo CDC em 30 dias para bens não duráveis (um alimento, por exemplo) ou 90 dias se for durável (uma bicicleta, por exemplo). Caso a loja ofereça garantia estendida ao consumidor, o estabelecimento deverá fornecer um cupom específico sobre o benefício adquirido.

É importante lembrar que brinquedos sem o selo de certificação do Inmetro não foram testados quanto aos riscos que podem oferecer às crianças.

Denúncias

Para dúvidas e orientações, a sede do Procon Municipal fica na Avenida Afonso Pena, 3128, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h 30 às 13h 30.

A denúncia também pode ser formalizada pelo canal de denúncias 156 - opção 2.

Deixe seu Comentário

Leia Também