Procon irá monitorar o preço do GNV em MS

O Procon/MS, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), passará a monitorar o preço do gás natural veicular (GNV) nos postos de gasolina do Estado, em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) e MSGás.

A medida leva em conta a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 17% para 12%, além da isenção de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos que utilizam desse combustível, que é considerado mais sustentável que a gasolina.

O secretário-executivo do Procon/MS, Antonio Jose Angelo Motti, destaca que esse monitoramento é essencial, garantindo que os benefícios fiscais chegaram até o consumidor.

O diretor-presidente da MSGás, Rui Pires dos Santos, relembrou as ações do governo para incentivar não apenas o consumo do combustível, mas ainda a conversão na frota de empresas que atuam em território sul-mato-grossense.

“Nos veículos pesados temos visto no Brasil uma tendência muito grande até para carbono zero. Então ter veículos movidos a gás natural e com os incentivos dados pelo Estado é uma oportunidade de se abrir novos postos [de abastecimento] e aumentar as conversões”, explicou.

Para Carlos Alberto Assis, diretor-presidente da AGEMS, a mudança nos preços precisará ser vista na bomba por quem já utiliza GNV no dia a dia ou mesmo passou a considerar o combustível.

“Vamos nos reunir dentro do governo para fazer a entrega que o governador [Eduardo Riedel] prometeu para os consumidores de GNV”, destaca Assis.

