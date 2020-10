Procon-MS alerta para golpe que usa aproximação para debitar cartões de terceiros

O golpe dos cartões preocupa a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), que alerta os consumidores para que fiquem atentos na forma de guardar o cartão, principalmente quando estiver em público.

Os bandidos também se aprimoraram e estão roubando, em grande número, o consumidor. A tecnologia em questão possibilita o pagamento de contas com a simples aproximação do cartão à “maquininha”. A facilidade consiste em aproveitar que a maioria das pessoas conduzem seus cartões em carteiras ou soltos nos bolsos de roupas ou em bolsas femininas, e com isso ele aproveitam para carregar máquinas de cartões e ao aproximá-las dos locais onde, possivelmente, os cartões estejam.

Ao fazer essa manobra, conseguem captar os cartões e simulam compras que ficam registradas e, fatalmente, as operadoras pagam os valores, mesmo sem conhecimento das vítimas. Como a operação pode parecer autêntica, dificilmente a pessoa lesada terá condições de reaver os valores perdidos e, por isso, há necessidade de muita atenção na condução dos cartões.

Para o superintendente Marcelo Salomão, do Procon Estadual, é necessário o máximo de atenção. ”Queremos Fazer um alerta para o consumidor. Tenha muito cuidado com a nova tecnologia NFC. Aquela que permite o pagamento com a simples aproximação do cartão à maquininha. Os bandidos já descobriram uma forma de roubar você. Quando estiver com o cartão, não guarde no bolso da calça ou na mochila. Eles já estão aproximando a maquininha para roubar os seus créditos”.

Marcelo aconselha as pessoas a desabilitar essa forma de pagamento terem muito cuidado quando forem às compras, principalmente nesta época em que se aproxima o fim de ano e é normal o aumento do movimento no comércio, sendo ainda maiores as oportunidades das pessoas serem roubadas.

