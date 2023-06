Procon-MS alerta para golpe utilizando o nome do órgão

A Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul, o Procon-MS, está alertando para um novo tipo de golpe que vem utilizando o nome do órgão em mensagens contendo vírus.

Diversas empresas têm recebido mensagens e notificações de uma suposta abertura de reclamação contra elas no Procon sul-mato-grossense, com um anexo denominado “verificar autos”, que na verdade se trata de conteúdo malicioso.

A orientação do órgão é que as mensagens enviadas por e-mail ou WhatsApp não sejam abertas, e que, caso receba alguma mensagem do tipo, fique atento, já que mensagens autênticas sempre são vinculadas ao domínio “@procon.ms.gov.br”.

Segundo a secretária-executiva do Procon-MS, Nilza Emy Yamasaki, todos os casos recebidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon).

