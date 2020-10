Procon MS aponta diferença de 662% nos preços das flores para o Dia de Finados

Sarah Chaves com informações da Assessoria

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), realizou pesquisa de preços em estabelecimentos especializados, floriculturas e mercados para ajudar o cidadão na hora de escolher onde comprar os produtos em homenagem ao Dia dos Finados em novembro.

O trabalho da equipe da Pesquisa foi realizado no período de 21 a 23 de outubro em curso com levantamentos e 13 endereços diferentes sendo 10 floriculturas e 3 mercados.

Em floriculturas a diferença percentual mais acentuada, 662,71%, diz respeito a vaso pequeno de Violeta, produto que pode ser encontrado na Pantanal Garden Center localizado na avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro Monte Castelo por R$ 5,90 enquanto é vendido na floricultura Flor do Campo, da rua Rui Barbosa, no Monte Líbano por R$ 45,00.

Amenor variação de preços ficou em 16,67% para a coroa de flor natural em tamanho médio que custa R$ 350,00 no Cantinho das Flores, e na Marrocos, enquanto nas floriculturas Holanda , Pequena Flor, Nicareta e Silvestre, o preço é R$ 300,00.

Já nos mercados, a maior variação foi de 166,85% no preço da calandiva (média) que, no Comper Ypê na avenida Mascarenhas de Moraes custa R$ 23,99 enquanto no Carrefour na avenida Afonso Pena o valor para venda é de R$ 8,99.

Clique na lista e confira os preços e locais pesquisados.

