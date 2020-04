Procon-CG autua São João e Mercado Atos por venderem produtos vencidos

Mais de 60 kg de alimentos foram descartadas, no Mercado Atos, na Avenida Senhor do Bonfim na Capital, região do Novos Estados, e no Supermercado São João da Rua Arquiteto Vilanova, no Aero Rancho, em Campo Grande, na sexta-feira (24), por estarem vencidos ou violados, sendo considerados impróprios para o consumo.

De acordo com o Procon-CG, na primeira fiscalização, na região do Novos Estados, foram encontrados um total de 46,944Kg de produtos que estavam vencidos, sem data de validade e violados.

O mesmo aconteceu em outro supermercado, desta vez na região do Aero Rancho onde a equipe de fiscalização do Procon encontrou 17kg de produtos vencidos e impróprios para o consumo e sem data de validade.

Os dois estabelecimentos foram autuados, por ferir o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

