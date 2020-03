Procon-MS e o poder legislativo trabalham juntos na CPI da Energisa

O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, se reuniu na segunda-feira (9), com os deputados Felipe Orro e Capitão Contar, respectivamente presidente e relator da CPI da energisa na Assembleia Legislativa, para discutirem sobre a pauta que corre na Casa de Leis com o apoio do órgão de defesa do consumidor.

Na reunião, em que também estiveram presentes representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), alguns avanços da CPI já foram apresentados, como a definição de que serão aferidos 200 medidores de energia, sendo que 50% dos quais serão escolhidos entre os que são alvo de reclamação de consumidores na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), e os restantes por meio de sorteio entre os que se encontram instalados em residências em Campo Grande tendo, para isso, a cidade sido dividida em quatro regiões.

Salomão afirma que os avanços são importantes para a investigação conduzida pelo poder legislativo. “Devemos considerar que a CPI está realizando um trabalho sério em favor do consumidor e o papel do Procon Estadual é ajudar nesse trabalho, um papel tanto da CPI como do órgão de defesa do consumidor", declarou o superintendente.

O Capitão Contar, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito agradeceu ao Procon Estadual por “se posicionar ao lado da CPI, o que quer dizer que está apoiando o consumidor que, na realidade é o mais interessado e a razão principal do nosso trabalho nessa questão”, alegou.

Ficou decidido na reunião que o próximo encontro será na quarta-feira (11), para alinhar as medidas e as atitudes que deverão ser tomadas pelo Procon.

