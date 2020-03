Procon-MS mostra diferença astronômica em preços de laboratórios

Uma pesquisa feita pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – (Procon-MS) apontou que o preço de serviços laboratoriais em Campo Grande chegam a ter uma variação de 1,30% até 1.578,38 %.

Foram pesquisados 68 produtos em 11 laboratórios, na área central e nos bairros da capital, de 28 de fevereiro a 6 de março.

A menor diferença de preços, 1,30%, está no exame denominado “Protrombina TTPA”, que no laboratório Célula localizado na avenida Júlio de Castilhos, bairro Santo Amaro, pode ser feito por R$ 30,80, enquanto no laboratório Sabin, também na Júlio de Castilhos, Vila Alba, custa R$ 31,20.

A maior diferença registrada de 1.578,38% está no exame de “atividade da proteína C” que custa R$ 18,50 no Labminei localizado na rua Rui Barbosa, bairro São Francisco e no laboratório Sabin, custa R$ 310,50.

A “curva de insulina pós glicose” que pode ser feito no Multilab, na avenida Mato Grosso, no Centro por R$ 15,00 ou no Biodiagnostic, na rua Pedro Celestino, também no centro, sai por R$ 180,00, uma diferença de 1.100%.

O superintendente do Procon-MS Marcelo Salomão fala da importância da pesquisa. “A pesquisa é uma prática sadia que pode trazer, entre outros benefícios, economia para o consumidor. Pesquisar não é perder tempo, mas procurar se valer da concorrência para gastar um pouco menos”.

Confira a lista de todos os estabelecimentos pesquisados pelo Procon-MS.

