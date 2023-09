Procon recomenda consumo consciente com as promoções de Dia do Cliente

O Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) recomenda o consumo consciente nesta sexta-feira (15), quando o comércio promove o Dia do Cliente.

A instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) também divulga balanço dos setores mais reclamados, entre janeiro e agosto, visando estimular os consumidores a redobrar sua atenção em suas relações de consumo.

Serviços financeiros representam 4.922 das 12.667 reclamações registradas nos canais de atendimento presencial e digital do Procon/MS. Isso equivale a 38,38% das queixas, ou seja, em cada 10 consumidores, cerca de quatro enfrentaram problemas envolvendo cartões de crédito, débito, crédito consignado, seguros, entre outros.

As telecomunicações estão em segundo lugar, com 1.338 registros (10,56%). São casos que envolvem, por exemplo, a telefonia móvel pós-paga, internet e telefonia fixa, internet móvel e a TV por assinatura. Já no segmento de demais serviços, que inclui desde a contratação de cursos livres aos móveis planejados, há 1.112 reclamações formalizadas (8,78%).

Dentre os problemas estão questões relativas a cobrança e contestação de valores (57,57%), contrato ou oferta (10,27%) e vício de qualidade (7,66%). Já o ranking das empresas que mais receberam reclamações inclui Claro, Energisa, Brasil Telecom, Banco Bradesco, Telefônica do Brasil, Águas Guariroba e Banco BMG.

Vale lembrar que reclamações podem ser encaminhadas por formulário online no site do Procon/MS ou pelo atendimento presencial nas unidades da instituição em Campo Grande. Orientações também estão disponíveis pelo Disque Denúncia 151.

Deixe seu Comentário

Leia Também