Procon/MS inicia conciliação entre clientes e a empresa 123 Milhas

Tentando ajudar o consumidor que foi lesado ao terem pacotes de viagem e passagens aéreas com datas flexíveis comercializados pela 123 Milhas cancelados, o Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), deu início as audiências de conciliação na sexta-feira (20).

Ao todo, 41 casos foram tratados pela instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Uma força tarefa foi mobilizada pelo Procon/MS para acelerar o atendimento as demandas. De acordo com o secretário-executivo, Antonio Jose Angelo Motti, a medida visa dar uma resposta aos consumidores que procuraram a instituição desde o período de suspensão dos serviços com datas flexíveis comercializados pela empresa.

Em resposta a questionamentos encaminhados pelo Procon/MS, a 123 Milhas destacou que “os pagamentos aos credores/consumidores dependem do plano de recuperação judicial”. Somente nos meses de agosto e setembro foram registradas

O que fazer?

Consumidores afetados pela suspensão dos serviços contratados são orientados a entrar em contato com a empresa para que tenham esclarecida sua situação específica. Em caso de não atendimento, eles encontram junto ao Procon/MS a orientação sobre como proceder.

Importante lembrar que todas as comunicações com a empresa precisam ser registradas e os documentos de contratação do serviço apresentados para embasar a reclamação.

Onde reclamar?

Reclamações podem ser encaminhadas pela plataforma consumidor.gov.br, formulário online no site do Procon/MS ou por meio do atendimento presencial nas unidades da instituição em Campo Grande. Orientações também estão disponíveis pelo Disque Denúncia 151.

