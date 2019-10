Procurador da Fazenda esfaqueia juíza dentro do TRF-3

Priscilla Porangaba, com informações do Metrópoles

O procurador da Fazenda Nacional Matheus Carneiro Assunção foi preso nesta quinta-feira (3) depois de tentar matar a juíza Louise Filgueiras com uma facada no pescoço na sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) em São Paulo.

De acordo com as primeiras informações publicadas, procurador invadiu o gabinete da juíza e a atacou, mas não conseguiu feri-la com gravidade.

Matheus já havia se mostrado “alterado” ao despachar com uma outra desembargadora no mesmo local. Ele teria invadido a sala da juíza e, além de ter desferido a facada, teria jogado uma jarra de vidro na direção dela, mas errou o alvo.

O que "ajudou" a evitar uma tragédia é o fato de que a mesa dos desembargadores é larga e teria dificultado o acesso a Louise, que foi ferida perto da jugular, segundo uma testemunha.

Matheus foi imobilizado por servidores do tribunal, que ouviram o barulho da jarra quebrando, e preso pela polícia judicial.

A previsão é de que o servidor público fosse levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo na noite desta quinta-feira (3). Ele ainda não tem advogado.

Ainda de acordo com o site Metrópoles, testemunhas disseram que o procurador parecia estar em surto e dizia frases sem sentido sobre “corrupção no Brasil” e sobre “fazer um protesto”. Ele ainda teria dito que deveria ter entrado armado no tribunal, “para fazer o que Janot deixou de fazer”.

Nota

Em nota, a Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou que “determinou a imediata abertura de sindicância investigativa no âmbito da instituição”.

“Preliminarmente a AGU foi informada que a tentativa de homicídio ocorreu na sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O advogado-geral da União lamenta o ocorrido, fará todos os esforços para apurar o ocorrido, se coloca à disposição da vítima e repudia todo e qualquer ato de violência”.

