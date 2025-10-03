Menu
Procuradora Cândice Arosio assume novo mandato à frente do MPT-MS

A posse dos procuradores-chefes das 24 unidades regionais do Ministério Público do Trabalho ocorreu em cerimônia em Brasília

03 outubro 2025 - 09h25Sarah Chaves
Cândice Arosio foi reconduzida em agosto para o biênio 2025-2027Cândice Arosio foi reconduzida em agosto para o biênio 2025-2027   (Secom/PGT)

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul terá, novamente, a condução da procuradora Cândice Gabriela Arosio, reconduzida ao cargo de procuradora-chefe para o biênio 2025-2027. A escolha foi confirmada por aclamação durante reunião do Colégio de Procuradores realizada em 18 de agosto. O cargo de vice-procurador-chefe será exercido por Hiran Sebastião Meneghelli Filho.

A posse dos procuradores-chefes das 24 unidades regionais do Ministério Público do Trabalho (MPT) ocorreu nesta quinta-feira (2), em cerimônia na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT), em Brasília. Na ocasião, coube à procuradora-chefe do MPT-MS representar os demais chefes regionais com um pronunciamento em nome do grupo.

Durante seu discurso, Arosio destacou as atribuições da chefia da unidade, como a gestão administrativa, financeira e de pessoal, além da interlocução institucional com órgãos e entidades no estado. Ela também mencionou os desafios relacionados às mudanças nas relações de trabalho e à atuação do MPT na defesa dos direitos laborais.

"Após três mandatos consecutivos, tenho tranquilidade em afirmar que assumir a chefia de uma Procuradoria é mais do que ocupar um cargo administrativo: trata-se, na verdade, de assumir uma nova missão de servir à sociedade, de proteger direitos, de zelar pela dignidade de cada trabalhador e trabalhadora. Passamos a enxergar a grandiosidade da nossa máquina, o seu alcance e a quantidade de pessoas e parceiros que são necessários para dar corpo, sentido e existência ao MPT”, disse

Este será o quarto mandato de Cândice Arosio à frente da Procuradoria do Trabalho em Mato Grosso do Sul. Ela assumiu o cargo pela primeira vez em 2019. Natural de Passo Fundo (RS), é graduada em Direito pela Universidade Paranaense, com especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ingressou no MPT em 2010, após atuar como juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.

Vanguard - Sound

