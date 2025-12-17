Produtores de Munhoz e Mariano são multados por oferecer álcool a adolescente em show; assista

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) condenou os produtores de um show da dupla sertaneja Munhoz e Mariano a pagar R$ 15 mil por fornecer bebida alcoólica a um adolescente de 15 anos durante apresentação em Porto Murtinho, em junho de 2023.

Durante o show, o adolescente foi convidado a subir ao palco para participar de uma “competição de dança”. Ao vencer, recebeu whisky na boca como prêmio. Em seguida, passou mal, desmaiou e precisou ser socorrido pelo pai, sendo encaminhado a um hospital, onde ficou em observação até a manhã seguinte.

A Justiça considerou que os organizadores falharam ao não verificar a idade dos participantes, expondo o adolescente a risco e constrangimento público. Um dos produtores admitiu que não houve checagem prévia da idade, enquanto a defesa alegou que o jovem já estaria embriagado e teria consentido com a “brincadeira”.

A família do adolescente entrou com ação pedindo R$ 500 mil de indenização por danos morais e pelo crime de fornecimento de álcool a menor. O juiz destacou que houve violação grave dos direitos do adolescente e falha na prestação do serviço de entretenimento.

Assista o momento durante o show, divulgado pelo portal G1:

Your browser does not support HTML5 video.

