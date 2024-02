Produtores familiares podem se inscrever no Programa de Aquisição de Alimentos

A Prefeitura de Campo Grande dará início às inscrições do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Desenvolvido pelo governo federal, o programa é operacionalizado em parceria com os municípios e garante a continuidade de famílias agricultoras no campo e alimentos saudáveis na mesa de quem mais precisa.

Em Campo Grande, as inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (4), e seguem até quinta-feira (7), das 7h30 às 11h00 e das 13h00 às 17h30. O local para a realização das inscrições é a sede da Sidagro, na Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263.

Podem participar os agricultores familiares enquadrados no PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com extrato da DAP/CAF vigente e com inscrição estadual habilitada, conforme a Lei 11.326 do Governo Federal.

Em 2024, o governo federal liberou um total de R$ 865.345,76 que possibilitará à Prefeitura atender mais de 100 unidades de produção familiar. No ano passado, 109 produtores participaram do programa e garantiram a entrega da produção para mais de 21 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

O produtor Roberval Sebastião da Silva, da Unidade Quilombola Chácara Buriti, foi um deles. “Com o programa eu pude começar a trabalhar por conta, a me dedicar só nas minhas terras. Antes eu trabalhava em uma fazenda e lá na chácara. Agora eu pude me dedicar somente a este trabalho, porque tive a venda garantida da minha produção”, contou sobre o programa federal e a orientação técnica realizada pela Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio).

Para o secretário municipal da Sidagro, Adelaido Vila, o programa é completo. “Segundo ano do PAA e podemos dizer que mais uma vez vamos fazer as entregas destes alimentos, apesar da redução do repasse do governo federal. Vamos seguir trabalhando, com muito empenho e dedicação, mesmo com os novos obstáculos impostos, porque entendemos a importância de levar comida de verdade às famílias que vivem em insegurança alimentar”, pontuou.

A prefeita Adriane Lopes reforçou as parcerias. “A Sidagro orienta, executa e acompanha a produção desses alimentos e a SAS recebe e entrega às famílias que vivem em situação de insegurança alimentar. Um trabalho conjunto, organizado, que leva desenvolvimento a quem produz e atendimento a quem tanto precisa. Garantindo oportunidades para todos”, concluiu.

O público prioritário para participar do PAA é formado por beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal); indígenas, quilombolas e demais povos de comunidades tradicionais; além de mulheres e suas organizações.

