Produtos básicos apresentam variação acima de 243% em mercados da capital

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), fez um levantamento onde constatou que produtos de primeira necessidade, integrantes da cesta básica, podem apresentar diferença de até 243,27 % em diferentes supermercados de Campo Grande.

Foram pesquisados preços durante o período de 20 a 24 do mês de janeiro em curso, em 11 estabelecimentos que comercializam esse tipo de produto.

Essa diferença é relacionada com margarina Becel de 500 gramas, comercializada no Carrefour por R$ 3,49 e por R$ 11,98 no Comper da avenida Mato Grosso. Também podem ser consideradas elevadas as diferenças de preços do fubá Ponzon (230,22%) um vez que está exposto à venda por R$ 1,30 no Extra da Maracaju e R$ 4,58 no Comper e, ainda, fósforos Fiat Lux Pinheiro (pacote com 10 caixas) vendido por R$ 2,65 tanto no Assaí da avenida Cônsul Assaf Trad e por R$ 7,59 no Extra, o que equivale a 186,42%.

O levantamento feito pelo Procon Estadual abrangeu 118 produtos tendo a verificação ocorrido tanto na área central como em bairros como é o caso do Assai Atacadista, Atacadão, Comper, Duarte, Extra (rua Maracaju), Fort, Legal, Pag Poko (rua Pinhão), Pires (rua Ouro Verde) e São João (avenida Presidente Tancredo Neves).

Neste caso foram comparados preços de 95 itens com todas as características iguais. Desse total, 33 apresentaram, preços inferiores aos do ano passado se sobressaindo com queda de preço o feijão Paquito custando 38,70% a menos este ano. Dois produtos (chá mate Rico com 250 gramas e esponja de aço Bom Bril de 60 gramas não apresentaram diferença enquanto 60 outros itens tiveram preços diferenciados para maior com destaque para milho em conserva Bonare que teve aumento de 46,03%.

Confira a planilha de pesquisa do Procon

Pesquisa cesta básica 2020

Comparativo cesta básica 2019/2020

