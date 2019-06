Produtos para festas juninas tem variação de até 309%

Artigos tradicionais para festas juninas, e os mais consumidos em Campo Grande nesta época, foram o foco da pesquisa mais recente realizada por equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), no período de 06 a 09 de junho.

Foram nove estabelecimentos pesquisados, 328 produtos tiveram preços verificados, dos quais estão sendo divulgados 139. A divulgação ocorre em número menor do que foi pesquisado pelo fato de ser levado em consideração a existência de um mesmo produto na maioria dos estabelecimentos visitados pelos pesquisadores do Procon Estadual.

Durante a realização dos trabalhos foi detectada diferença de até 309,09 % no caso da maria mole com 500 gramas que pode ser adquirida no supermercado Duarte por R$ 0,99, enquanto no Walmart custa R$ 4,05.

Entre os que apresentam maior diferença está a mostarda Hellmans com 170g que no Assai custa R$ 4,50 enquanto no hipermercado Extra está por 17,90, ou seja, 289,98%.

Nesta pesquisa, além dos produtos considerados “permanentes” foram verificados, também os “descartáveis”. Neste caso foram pesquisados 108 produtos em 15 estabelecimentos, no período de 06 a 17 de junho.

De acordo com o Procon, a planilha é apenas informativa porque, pela dificuldade de encontrar produtos iguais em estabelecimentos diferentes não foi possível estabelecer termos comparativos, uma vez que a maioria dos produtos só estavam à venda em um número mínimo de locais, conforme está demonstrado nas planilhas abaixo.

FESTA JUNINA

FESTA JUNINA DESCARTÁVEIS

