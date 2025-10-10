Menu
Professor doa pelúcias para alegrar crianças atendidas no Hospital Universitário

Hobby virou ato de solidariedade e distribuição ocorre enquanto durarem os estoques

10 outubro 2025 - 12h51Sarah Chaves
Foto: EbserhFoto: Ebserh  

Um gesto simples tem feito a diferença para as crianças que realizam exames na Unidade de Diagnóstico e Imagem (Udide) do Humap-UFMS/Ebserh. Nesta semana, os pequenos pacientes estão recebendo bichinhos de pelúcia atóxicos, fruto da doação voluntária de um professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), esposo da enfermeira Márcia.

Nas horas vagas, o professor dedica-se ao hobby de colecionar pelúcias por meio de máquinas de brinquedos e decidiu transformá-las em um gesto de carinho ao doar 30 brinquedos para o hospital, com o objetivo de tornar a experiência hospitalar mais acolhedora e menos estressante para as crianças.

“A iniciativa é divertida e cheia de carinho. Vai alegrar a semana dos nossos pequenos”, destacou a equipe da Udide.

Coordenada por Cristiane de Rezende Oliveira, chefe da unidade, a ação seguirá até sexta-feira (ou enquanto durarem os brinquedos). “Eles mostram que o cuidado no hospital também pode ser afeto, acolhimento e momentos de leveza", destaca a superintendente do Humap-UFMS/Ebserh, Andrea Lindenberg.

