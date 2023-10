Professoras ganham carro e moto em sorteio de prêmios da Corrida do Pantanal

A Corrida do Pantanal, realizada neste domingo (8), em Campo Grande para os servidores e o público geral, deu um prêmio antecipado do Dia do Professor (15/10), com o sorteio que resultou em duas vencedoras.

Participante da caminhada de 5 quilômetros, a pedagoga, Sirlei Bispo do Nascimento, acabou saindo da prova com um Renault Kwid 0 quilômetro. “Muito agradecida a Deus, primeiramente. É meu presente de Dia das Professoras”, afirmou.

Contemplada com uma moto, outra professora, Rita de Fátima da Silva Lopes ganhou uma moto no sorteio.“Envolvemos a família toda nesse projeto, porque é uma oportunidade maravilhosa de cuidar da saúde. Eu achei extraordinário, no ano passado. Neste ano, foi magnífico. Foi perfeita a organização, o acolhimento dos voluntários e até choveu para amenizar o calor”, elogiou.

Praticante de moto bike, o comerciante Mário Edson, deu sorte ao se aventurar em outro esporte. Também participante da caminhada, ele levou uma das motos. “Foi uma benção. É a primeira vez que eu faço a corrida”, explicou.

Participante da corrida de 7 quilômetros, Poliane Tassoni Gidoski, foi surpreendida com o prêmio. “Não pensei em ganhar. Vim por causa da corrida, pensando que era a primeira vez e deveria superar isso”, afirmou. Funcionária de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a ideia era apenas curtir o momento com os colegas de trabalho e acabou rendendo muito mais.



Corrida



Pela primeira vez um brasileiro venceu uma prova de elite da corrida de rua em Campo Grande, considerando o histórico de eventos organizados pelo Sesi e pela TV Morena: Volta das Nações (2009 a 2014) e Corrida do Pantanal (desde 2022). O baiano Fábio Jesus Corrêa quebrou a hegemonia dos africanos, que haviam vencido todas as provas anteriores. Entre as mulheres, deu a queniana Scholastica Jepkemboi.

Fábio teve como concorrente estrangeiro o tanzaniano Decta Bonephance, além de outros sete brasileiros. "Essa vitória representa muita coisa para mim, estar no meio de estrangeiros e atletas de ponta. Muitos falam que quando tem africano, a gente não vai conseguir ganhar. Mas eu acredito que a gente também é capaz, basta acreditar, focar e treinar, porque eles treinam bastante, eles focam para isso. É uma prova boa para testar o atleta, não tem tanta curva, é boa de correr. Só pesa um pouco o declive, tem bastante sobe e desce, mas foi nota 10. Hidratação foi excelente, a organização está de parabéns", afirmou Fábio.

A queniana Scholastica Jepkemboi disse que ficou surpresa com a conquista do troféu de campeã em Campo Grande. "Essa vitória significa muito para mim. Agradeço a Deus por chegar em primeiro lugar, eu não esperava. Na África é muito difícil competir. Não é sempre que se consegue chegar em primeiro lugar. Mas aqui no Brasil eu lutei, batalhei e cruzei a linha de chegada em primeiro. Me sinto bem com isso", disse a atleta.

Resultados da Corrida do Pantanal 2023 – Atletas de elite 15 km

Masculino

1º - Fábio Jesus Correia – 47m24

2º - Wellington Bezerra da Silva – 47m37

3º - Glenison Gilbert de Carvalho – 47m49

4º - Pablo Fagundes da Costa – 47m57

5º - Ronan Moraes da Silva – 48m03

Feminino

1º - Scholastica Jepkemboi – 57m09

2º - Susane de Araújo Martins – 57m30

3º - Beatriz Leite do Nascimento – 1h04m13

4º - Gisele Bittencourt Venâncio – 1h04m22

5º - Edinara Regieli dos Santos Sanches – 01h04m44

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também