Professores de MS fazem protesto contra reforma da Previdência

Nesta sexta-feira (22), professores de Mato Grosso do Sul, e demais trabalhadores filiados aos 74 Sindicatos e Federação dos Trabalhadores em Educação de MS (Fetems), fazem protesto contra a reforma da Previdência em Campo Grande. Não haverá aula nas escolas públicas e bilhetes com o informativo foram entregues no decorrer da semana.

A concentração dos trabalhadores será na parte da manhã na Praça do Rádio Clube, diversos ônibus do interior devem trazer sindicalistas para o ato, uma passeata ocorrerá no centro.

De acordo com a Fetems, os protestos foram organizados pelas nove Centrais Sindicais do Brasil e devem ocorrem nas principais capitais do país. Os líderes e demais trabalhadores adeptos a paralisação, são contrários a reforma e segundo eles, a mudança na lei acaba com o direito à aposentadoria principalmente pelo aumento da idade das mulheres para 62 anos e homens para 65, além do tempo de contribuição que aumenta para a aposentadoria integral.

Em entrevista o JD1 Notícias, na semana passada, o professor Jaime Teixeira, presidente da Fetems, disse que as mulheres serão as mais prejudicadas, principalmente as professoras próximas a idade de aposentadoria.

A Fetems convida toda a comunidade e demais trabalhadores para adesão a paralisação.

