Programa aborda humanização do parto com o papel da doula no apoio às gestantes

Muitas mulheres possuem uma visão sofrida sobre o parto, e até mesmo violenta, por conta dos abusos obstétricos que algumas sofrem. A doula surgiu como uma profissional que oferece apoio físico, informacional e emocional à pessoa durante a gravidez e, especialmente, durante o parto, buscando a melhor evolução desse processo e o bem-estar da gestante, parturiente e puérpera (mulher no período pós-parto).

O Projeto de Lei 3946/21, já aprovado pelo Senado, regulamenta a profissão das doulas e contribui para um novo olhar e paradigmas relacionados à gestação, parto e pós-parto.

Trazendo o tema para debate de forma mais aprofundada, a Câmara Municipal de Campo Grande vai exibir nesta terça-feira (5), às 17h30, através do Programa Mais Mulheres, o tema sobre o papel da doula na humanização do parto.

Produzido em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher da Casa de Leis. Nesta edição, participam a vereadora Luiza Ribeiro, procuradora da Mulher da Câmara, e as doulas Carol Uruê e Ludmila Belline.

A Carol Oruê, é doula de parto, de pós-parto, educadora perinatal, consultora em aleitamento, presidente da Associação de Doulas de Mato Grosso do Sul, além de psicóloga formada pela UFMS. A Ludmila Belline atua como massoterapeuta, doula e consultora em aleitamento materno. A doula fornece apoio emocional e físico durante todo o processo de gravidez, parto e pós-parto.

Além do canal do Youtube da Câmara Municipal, o programa vai ao ar na TV Assembleia, no canal 7.2 e no canal 9 da NET.

Já na Rede “E” (TV Educativa), vai ao ar na segunda-feira (11), às 9h.

