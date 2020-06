Programa amplia aulas de ginástica ao vivo para outras 85 crianças

As aulas de ginástica artística on-line cedidas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e o Projeto Caixa devem continuar e atender os alunos da Cefat.

As atividades são oferecidas por meio do Programa Zoom todas as segundas, quartas e sextas, das 13h às 14h, e de Campo Grande foram cadastradas 80 crianças que já fazem parte do Projeto no Centro de Formação de Atletas Rose Rocha. Os atletas, de 5 a 10 anos, fazem um exercício de ginástica ao mesmo tempo e 3 professores analisam o desempenho.

Os professores do Cefat também começaram as aulas com 85 crianças, que já participavam diariamente das aulas fixas. No Cefat as crianças tem entre 5 a 14 anos e as aulas serão oferecidas todas as terças e quintas-feiras das 13h às 13h30.

Os agentes sociais puderam cadastraram as crianças que tinham interesse em participar das atividades através de uma pesquisa entre os pais, e duas vezes por semana, por meio de um link, os pais acessam e auxiliam seus filhos nas atividades, juntamente com os professore.

