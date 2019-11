Programa auxilia mães com filhos que sofreram abusos sexuais

O movimento Mãe Águia encerrou nesta terça-feira (5) a última sessão do Psicodrama, que começou ás 14h, na sede da associação, localizada na Rua Francisco Aguiar Pimenta, 955 – Jardim Monumento.

O programa, que começou no início de setembro, teve 12 participantes e tem como objetivo fortalecer a função protetiva das mães ou responsáveis por crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência sexual, atendidas pela OSC Mãe Águia.

As 10 sessões foram compostas por aquecimento inespecífico, aquecimento específico, dramatização e compartilhamento de sentimentos e emoções.

A dramatização é o ponto central do programa, usando cenas teatrais ou maquetes, no caso, o papel da mãe, protetora ou cuidadora, para desenvolver uma reflexão e o fortalecimento do vínculo mãe e filho(a), em situação de abuso sexual.

A presidente e assistente social da associação, Daniela Duarte, destacou a importância do grupo e atividades exercidas “É muito intenso (essas mulheres) possuem uma necessidade muito grande de serem acolhidas e ouvidas, oferecemos aqui no Mãe Águia, um lugar seguro e acolhedor, onde elas podem, falar, chorar, serem elas mesmas, e receber um ‘colo’, pois o sofrimento é muito grande.”

Este foi o fim do primeiro ciclo do projeto Psicodrama, o trabalho é contínuo, planejado e organizado. Já tem uma demanda grande, somente aguardando atendimento.

