Programa de Inclusão Produtiva da Fiems ganha apoio do Governo Federal

De iniciativa da Fiems, o programa de Inclusão Produtiva - Ascende Brasil, pela melhoria da mão de obra que promove a inserção de beneficiários de programas sociais ao mercado de trabalho recebeu sinalização positiva do Governo Federal após encontro do presidente da Federação, Sérgio Longen, com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias.

Em reunião na quarta-feira (11), Longen propôs uma ação integrada para ser lançada em Mato Grosso do Sul no final de agosto. "Passamos cerca de duas horas discutindo nosso projeto, e saio daqui muito satisfeito com a parceria firmada. Estamos organizando uma grande ação em agosto para levar oportunidades à população beneficiária dos programas sociais, com foco na qualificação e inserção no mercado formal”, afirmou.

O ministro Wellington Dias elogiou o desempenho de Mato Grosso do Sul na busca de solucionar o desafio de preencher as vagas que estão abertas. "Queremos garantir que beneficiários do Bolsa Família tenham acesso à qualificação e à carteira assinada, sem medo de perder o benefício. Só sai do Bolsa Família quem sair da situação de pobreza. Vamos trabalhar juntos, governo, municípios e setor empresarial. Teremos bons resultados”.

O presidente da Fiems ainda colocou à disposição do Governo Federal a estrutura do Senai em Mato Grosso do Sul para atender à demanda crescente da indústria por profissionais qualificados. Uma das principais propostas é permitir que usuários de benefícios sociais ingressem no mercado formal ao mesmo tempo em que continuam recebendo o apoio do Estado.

