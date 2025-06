Programa de mentoria na educação básica está com inscrições abertas

O Programa de Mentoria de Carreiras da Rede Sesi para profissionais com atuação em indústrias de Mato Grosso do Sul está com credenciamento voluntário aberto através do link .

A iniciativa visa conectar estudantes da educação básica ao mundo do trabalho por meio de um programa de mentoria de carreira. A adesão deve seguir os critérios do edital de credenciamento do programa Hub de Talentos.

O objetivo do programa é ajudar os jovens do ensino fundamental (anos finais) e ensino médio a fazerem escolhas mais conscientes sobre seu futuro profissional, ao mesmo tempo em que contribui com o desenvolvimento das indústrias por meio do engajamento de seus profissionais na formação dos jovens talentos.

De acordo com o edital, os profissionais voluntários credenciados atuarão em quatro encontros on-line por turma, conforme programação definida pela equipe do programa. Além disso, poderão participar de até quatro formações e reuniões, promovidas pelo Sesi, com objetivo exclusivo de qualificação e alinhamento ao programa.

A estrutura do programa ainda inclui design de carreira conduzido pelos professores da disciplina Projeto de Vida, e um escritório de carreira em cada unidade da Escola Sesi em Mato Grosso do Sul para suporte contínuo.

A seleção envolve critérios como análise de documentos, entrevista e formação introdutória sobre mentoria, comunicação e ética, entre outros temas. Os encontros de mentoria com os alunos estão previstos para começar a partir do segundo semestre de 2025.

Os editais, regras e documentos necessários estão disponíveis no link https://www.sesims.com.br/editais/edital-de-credenciamento-no-0032025-mentores-voluntarios-para-o-programa-de-mentoria-de-carreiras-sesims/1916.

