Programa Desenrola: Energisa oferece até 50% de desconto nas dívidas neste "Dia D"

Com o Grupo Energisa, a negociação é para todos. Nesta quarta-feira (22), é realizado o Dia D do Programa Desenrola, que está oferecendo oportunidade para os clientes com dívidas de até R$ 20 mil colocarem as contas em dia com descontos que podem chegar a 75% e parcelamento em até 60 vezes, com taxa de juros que não ultrapassam 1,99% ao mês.

Para atender o público, a agência central da Energisa de Campo Grande, na avenida Calógeras, 2.499, estará de portas abertas até uma hora após o encerramento, ou seja, até às 17h, com o atendimento presencial reforçado tanto em Campo Grande quanto em Corumbá.

As negociações também podem ser realizadas pela plataforma do Desenrola, disponível no site gov.br/desenrola . Quem é elegível precisa se cadastrar no portal do governo e ter as certificações Ouro ou Prata.

Além disso, os clientes que não preenchem os pré-requisitos para participarem do programa do governo federal também têm uma chance de regularizar as suas dívidas. O Grupo Energisa lançou uma ação com desconto nos juros, multas e correção monetária, o abatimento pode chegar a 50% do total da dívida. Há ainda a possibilidade de parcelamento do débito em até 24x.

“O Desenrola já vem oferecendo condições muito atrativas para uma parcela dos nossos clientes, mas, depois de pouco mais de um mês de programa, entendemos que podemos ampliar a nossa base e ajudar também os consumidores que não se enquadram nas condições estipuladas pelo governo federal. A nossa campanha de negociação é tradicional em nossas áreas de atuação e, o mais importante, é para todos. Sempre tivemos uma boa aceitação por parte dos nossos clientes, que poderão fechar o ano com as contas no azul”, afirma o Diretor de Proteção de Receita do Grupo, Newton Santos.



Critérios de elegibilidade para o Programa Desenrola:

- ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

- data de vencimento entre 01 de janeiro de 2019 e 31/12/2022;

- possua dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

- valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por apontamento.

