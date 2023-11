Programa do Governo de MS, Bônus Moradia, ganha Selo de Mérito nacional

Realizada, anualmente, pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC), o prêmio de Selo de Mérito veio para o projeto Bônus Moradia, lançado em junho deste ano pelo Governo do Estado e recebe a premiação considerada mais importante do setor da habitação de interesse social do país.

O prêmio de Selo de Mérito será entregue durante o 70º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social no Rio de Janeiro que inicia no dia 29 de novembro e vai até 1º de dezembro. Diversas entidade e especialistas do setor participam do evento.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, destacou a soma de esforços da equipe da Agehab e do Governo do Estado de MS para a conquista do prêmio. "Ficamos muito felizes pelo prêmio, que na verdade é um reconhecimento do trabalho e esforço de toda a equipe da Agehab e do atual governo em atender a demanda habitacional no Estado", ressaltou.

O prêmio tem o objetivo de estimular e divulgar os projetos relevantes desenvolvidos pelas entidades afiliadas à ABC no âmbito da habitação de interesse social e do enfrentamento aos problemas históricos de irregularidade e risco, além da busca de alternativas inovadoras, sustentáveis social e ambientalmente que contribuam para a melhoria da qualidade do ambiente construído, respeitando a cultura e os costumes do público alvo e incentivar o aperfeiçoamento das estruturas de estados e municípios objetivando o enfrentamento do déficit habitacional nos seus aspectos qualitativos e quantitativos.

O projeto Bônus Moradia tem a capacidade de atender 2.210 famílias em Mato Grosso do Sul, com subsídios que variam de R$ 6 mil a R$ 25 mil para a entrada, que pode ser somado a outros subsídios como o Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Para participar é necessário que o cidadão esteja cadastrado no Banco de inscritos da Agehab, ter renda familiar mínima de R$ 1.500,00 e máxima de R$ 6.500,00, não possuir casa própria, não ter sido beneficiado com casa em outro programa habitacional e ser aprovado na análise da Instituição Financeira.

Atualmente, participam do projeto 32 empresas da construção civil e estão disponíveis para venda 580 unidades habitacionais, distribuídas nos nove municípios que participam do Bônus Moradia. O valor máximo do empreendimento não pode ultrapassar R$ 208 mil reais até o momento.

Além disso, 835 cotas estão reservadas e outras 136 já foram liquidadas, totalizando R$ 2.621.000,00 de investimentos no setor.

