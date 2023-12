Programa do Senar/MS premia escolas com o tema "Alimentar é construir o futuro"

Caroliny Martins, com Famasul

O Agrinho é o maior programa de responsabilidade social do Senar/MS. O objetivo é despertar a consciência de cidadania nas crianças e jovens em fase escolar, tendo a ética e a sustentabilidade como linhas condutoras de abordagem.

Na próxima quarta-feira (06), às 13h, no Bosque Expo, caravanas compostas por pais, alunos e professores de 21 municípios de Mato Grosso do Sul estarão presentes na cerimônia de premiação dos vencedores do concurso Agrinho 2023. O evento será para cerca de 600 convidados.

Com o tema “Alimentar é Construir o Futuro”, o Agrinho deste ano irá premiar os melhores trabalhos divididos em escolas públicas e particulares, nas categorias: Desenho, Podcast, Reportagem, Redação, Escola Agrinho e Experiência Pedagógica.

Ao todo, serão 132 premiados em 1º, 2º e 3º lugar. A edição deste ano foi recorde de inscrições, com 572 escolas e mais de 134 mil alunos.

A cerimônia contará ainda com a apresentação da Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras, formada por 25 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

