Programa ´Eu Alimento!´ arrecadou cerca de 13 toneladas de alimentos neste ano

Realizando um desafio final de 45 dias de arrecadação, a última edição do Programa ´Eu Alimento!´, da Fundação Manoel de Barros, conseguiu arrecadar cerca de 3 toneladas de alimentos entre os dias 01 de setembro e 15 de outubro deste ano.

No total, a FMB conseguiu arrecadar cerca de 13 toneladas de alimentos e os distribuiu para mais de 15 organizações e projetos sociais.

O projeto teve início no ano passado, em 17 de outubro de 2022 e foi encerrada nesta segunda-feira (16), data em que foi instituído pela Organização das Nações Unidas o Dia Mundial da Alimentação.

Durante cerimônia de encerramento do programa, marcada para o último dia de arrecadamento, contou com a divisão dos alimentos arrecadados entre sete organizações e projetos sociais. O encontro também contou com uma palestra com o tema ´Aproveitamento integral de alimentos´, proferida pela estudante de Nutrição da Uniderp, Ana Luísa do Nascimento Segatto.

Foram beneficiadas as associações ABREC, Associação Renasce Uma Nova Esperança, Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo (ACIESP), Colibri, Associação Trabalho Social Estrela Branca, Vovó Miloca, Comunidade São João Batista, Associação Arnaldo Estevão Figueiredo, Asilo São João Bosco, Viver Bem – Lar para Idosos, Sementes do Amanhecer, Sirpha LAR DO IDOSO e; os projetos ´Escolinha da Tia More´, ´Mãe Maria Santana´, ´Em Busca do Saber´, ´Jovem em Ação´ e ´Ativa Idade´.

A nova edição do Programa ´Eu Alimento!´ começa nesta terça-feira (17) e segue até 16 de outubro de 2024, com arrecadação de alimentos não perecíveis.

Caso queira doar, basta se dirigir até a sede da Fundação Manuel de Barros, localizada na Rua Ceará, nº 119, Bairro Miguel Couto, que se encontra aberta de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h30.

