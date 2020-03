Programa para motoristas com medo de dirigir está com inscrições abertas

A primeira turma de 2020 do “Programa Vencendo o Medo de Dirigir” estão abertas até o dia 13 de março, em Campo Grande. O programa é gratuito e tem como objetivo ajudar motoristas que tem medo de dirigir.

Para vencer os problemas de ordem psicológica e emocional, o programa é realizado em várias etapas, como a assistência educativa, terapêutica e de autoajuda, dando aos participantes condições para tornarem-se condutores confiantes, seguros e sem bloqueios.

Durante o semestre, os alunos serão atendidos com acolhida, aula inaugural; psicoterapias; desenvolvimento dos conteúdos e legislação de trânsito, regras de circulação, direção defensiva e noções de mecânica veicular; e aula prática de quebra gelo, no contexto do trânsito.

A responsável pelo programa, Inês Pereira, disse que o programa pretende ajudar motoristas homens e mulheres com medo de dirigir, “o objetivo é ajudar homens e mulheres que têm a síndrome do pânico e insegurança quando se trata da questão de dirigir veículos automotores”.

Inês explica que durante quatro meses a turma participará dos encontros de terapia na Clínica Escola e, em julho, a turma retornará para o encerramento das atividades. “Ao finalizar todas as etapas, o participante passa por uma avaliação para analisar se os objetivos foram alcançados e se está pronto para conduzir um veículo”, conclui a responsável.

Serviço

As inscrições devem ser realizadas pelo email [email protected] ou através do telefone (67) 3368-0169.

O atendimento terá início no dia 20 de março, às 08h com a aula inaugural no bloco 19 da Sede do Detran, localizado na Rodovia MS 080, KM 10.

