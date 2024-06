Programa que monitora recursos e obras em MS é semifinalista de prêmio nacional

Mato Grosso do Sul está entre os 11 semifinalistas do Prêmio Excelência em Competitividade devido ao programa Centro de Inteligência GovMS, que monitora obras em tempo real e compara os indicadores de investimento por habitantes do Estado.

Parceria entre a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), o programa que existe há quase seis meses, favorece a gestão a partir dos resultados obtidos.

O Centro de Inteligência GovMS é constituído por um conjunto de painéis a partir de um sistema tecnológico de extração de dados, que permite que as ruas e avenidas sem pavimentação sejam identificadas.

Em 2023, Mato Grosso do Sul esteve entre as três boas práticas vencedoras do prêmio com o programa “Contrato de Gestão”. Este ano, o Programa Centro de Inteligência GOVMS foi avaliado entre outras 292 políticas públicas inscritas e, até o momento, classifica-se entre 11 semifinalistas.

Seis finalistas serão selecionadas e anunciadas no início de julho. O anúncio dos três projetos vencedores ocorrerá durante o lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados 2024, no dia 21 de agosto.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, afirma que o banco de informações favorece as estimativas orçamentárias para cada região que deve ser pavimentada. "Tem a parte de georreferenciamento que permite identificar dentro dos mapas dos municípios onde estão essas ruas. Também tem uma estimativa de gasto para que o estado tenha uma noção de quanto seria necessário para cada município, para cada quilômetro que deve ser pavimentado", frisa.

