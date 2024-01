Programa que oferta curso gratuito em TI continua com inscrições abertas

O “Voucher Desenvolvedor”, firmado em parceria do Senac MS com o governo do Estado vai capacitar 540 pessoas, de forma gratuita, no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, com objetivo de qualificação profissional de jovens na área da Tecnologia da Informação (TI).

A iniciativa surgiu para suprir uma demanda por profissionais qualificados na área. A maior parte das vagas (400) é exclusiva para os alunos que concluíram ou estejam cursando o ensino médio na rede pública de ensino, e as demais (140) serão disponibilizadas para o público em geral. As vagas são para todas as unidades do Senac no Estado, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

O mercado de TI é um dos segmentos com maior número de vagas disponíveis no mercado de trabalho, além de boa remuneração, tendência de originar novas profissões e carreiras, mercado aquecido e em constante expansão. O profissional Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é responsável pelo desenvolvimento de sistemas web, mobile e desktop, e nesse contexto realiza a análise de requisitos, desenvolve, testa e publica as aplicações. Executa operações de manutenção de aplicações já desenvolvidas, fornece suporte junto ao usuário e auxilia na gestão dos projetos de Tecnologia da Informação.

“É uma excelente oportunidade para os jovens, que já concluíram ou estão cursando o ensino médio, de iniciar uma formação e se capacitar em uma área que cresce a cada ano. E também para quem busca uma oportunidade de qualificação gratuita. São inúmeras possibilidades de atuação no mercado, com bons salários e pouca concorrência, além da possibilidade de trabalhar para qualquer empresa no mundo, de forma remota, na modalidade home office. Queremos proporcionar qualificação gratuita aos jovens de MS e preparar mão de obra especializada para o mercado de TI”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

Poderão participar do Voucher Desenvolvedor estudantes regularmente matriculados nas instituições públicas de ensino de Mato Grosso do Sul, nas séries do ensino médio (1º, 2º ou 3º anos), desde que em 2024 estejam matriculados, no mínimo, no 2º ano do ensino médio, e pessoas que estejam concluindo o ensino médio em 2023 e/ou que já tenham concluído o ensino médio, na rede pública ou privada, e que tenham renda familiar de até 2 salários mínimos.

As inscrições seguem até o dia 19 de janeiro. A prova de avaliação será realizada dia 28 de janeiro. Para mais informações acesse o site: http://ms.senac.br/voucherdev.

Deixe seu Comentário

Leia Também