Programa 'Remédio em Casa' já beneficia 12 mil pessoas em Mato Grosso do Sul

Criado em 2022, o programa Remédio em Casa entrega medicamentos para 12 mil moradores em todo o estado de graça em um formato 'disque entrega'. Ao todo, 135 tipos de medicamentos fazem parte da lista, segundo a SES (Secretaria Estadual de Saúde).

"Nós tratamos doenças crônicas, então são tratamentos prolongados que se tornam muito onerosos aos pacientes. Por isso a gente pode promover a entrega do medicamento mensalmente na casa dele ou no endereço que ele achar mais conveniente", explica Patrícia Veiga, coordenadora estadual de Assistência Farmacêutica.

A prefeitura de Bonito, distante 300 quilômetros de Campo Grande, aderiu ao programa em julho do ano passado e Ana Carolina, de 42 anos estava entre as primeiras pessoas a buscar o benefício na cidade onde mora. "Minha medicação precisa ficar refrigerada e com o programa ela vem bem acondicionada em caixa de isopor com 'gelox'. Sempre chegou na temperatura adequada e assim que recebo já coloco na geladeira. Pra mim isso é muito bom, pois não preciso me preocupar em buscar com caixa térmica, em ter que voltar logo pra casa pra guardar na geladeira. Posso ficar despreocupada porque até dia 10 minha medicação está em casa", conta.

Os interessados em se beneficiar do programa devem preencher um termo de adesão em unidades de saúde no caso dos moradores do interior de Mato Grosso do Sul e na Casa da Saúde para quem vive na Capital. Basta a apresentação de documento pessoal.

Após o cadastro, equipes percorrem os endereços dos pacientes para o atendimento.

"Todos os pacientes de todos os municípios podem aderir. Nós temos vários municípios que já têm pacientes cadastrados. Se o paciente solicitar, vai existir a entrega para ele no seu município. Isso é muito importante", destaca Patrícia Veiga.

O programa não entrega medicamentos controlados que dependem de receita médica a cada retirada. Mais informações pelos contatos (67) 99639-0071 ou (67) 98163-1122.

