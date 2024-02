Projeto Ativa Idade abre vagas para aulas de canto e inclusão digital

Há 10 anos o projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros, tem feito parte da vida da população da melhor idade e está com vagas abertas para pessoas com mais de 55 anos nas aulas de canto/coral e inclusão digital.

O projeto que em breve abrirá vagas para oficinas de costura e teatro, oferece gratuitamente aulas de canto, ginástica e dança, pilates, tai chi chuan, inclusão digital, oficinas, palestras e outras atividades na Capital.

As aulas ficam com inscrições abertas o ano todo, no entanto, apenas coral e inclusão digital, estão com vagas abertas, enquanto as outras modalidades estão com lista de espera.

Segundo Thaiza Abalem, coordenadora do projeto, o Ativa Idade "busca promover a autoestima e a autoconfiança da pessoa idosa, para que ela seja mais participativa na sociedade e em sua família, buscando restabelecer e/ou fortalecer o vínculo familiar e social".

Nas aulas de inclusão digital os participantes aprendem a utilizar o celular, acessar as redes sociais, enviar mensagens, fazer ligações, acessar aplicativos, tirar fotografias, entre outras ações.

Já nas aulas de canto o grupo é regido pelo professor Marcos Alves. Com repertório variado, o regente explica que trabalha a técnica vocal de um grupo formado por homens e mulheres, em todas as quartas-feiras, no período da tarde. “O canto faz muito bem para a pessoa idosa. Trabalhamos muito a questão da memorização, das atividades de movimento, de respiração e de colocação vocal”, detalha Marcos.

Mais informações em www.fmb.org.br/ , pelos telefones (67) 98166-0166 e (67) 98143-5679 e, pelas redes sociais; Facebook e Instagram.

