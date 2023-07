Projeto "Atua Juventude" oferta curso e teatro gratuito na Capital

Quer se tornar o próximo Rubens Corrêa ou a próxima Aracy Balabanian? Agora pode ser sua chance. A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria da Juventude (Sejuv) abriu inscrições para o curso gratuito de teatro,

O lançamento do Projeto “Atua Juventude”, que tem como objetivo estimular a aprendizagem teatral, por meio da prática e da experimentação cênica, acontece nesta sexta-feira (28).

“No teatro conseguimos atender a todos os públicos, valorizando a diversidade, buscando trabalhar seu conhecimento e coletividade. Queremos despertar neles a fantasia em atuar, quebrar medos e timidez além de vários outros pontos que podem ser bloqueios para seu crescimento”, destacou o secretário da Sejuv, Maicon Nogueira.

Com turmas para jovens acima de 15 anos de idade, as oficinas terão início no dia 8 de agosto e acontecerão às terças-feiras, em duas turmas, matutino (das 8h30 às 10h) e vespertino (das 14h às 15h30), ministradas pela professora Mônica Fernandes Cullmann, na sede da Sejuv, oportunizando a formação inicial de teatro, exercícios corporais de voz, movimentos, interpretação cênica, exercícios vocais, postura de palco, entre outras técnicas.

A Sejuv fica localizada na Rua 25 de Dezembro, Jardim dos Estados, 924, no 3° andar. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 9 9287-2008.

Deixe seu Comentário

Leia Também