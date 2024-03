Projeto busca ajudar pacientes com câncer usando cabelos contrabandeados

Carla Andréa, com Governo do MS

Em Campo Grande, o Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi (EPFIIZ), está usando cabelos contrabandeados, apreendidos pela Receita Federal, para a fabricação de perucas pelas próprias detentas para serem doadas a pacientes em tratamento contra o câncer.

O projeto objetiva ajudar os pacientes com câncer e impactar a autoestima das mulheres encarceradas, dando a elas uma ocupação.

Além dos cabelos, a produção necessita de telas e linhas, custeados pela própria unidade com a venda dos produtos produzidos no Setor de Artesanato do presídio.

O projeto visa produzir cerca de mil perucas. A Receita Federal será responsável pela distribuição delas.

A diretora do EPFIIZ, Mari Jane Boleti Carrilho, destaca os benefícios mútuos desta iniciativa. "Contribui diretamente com a sociedade e, ao mesmo tempo, oferece ocupação produtiva e ajuda a capacitar profissionalmente nossas custodiadas, além de incutir novos valores psicológicos e humanos", disse ela.

