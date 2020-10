Projeto 'Criança Feliz' atende primeira infância mesmo na pandemia

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), realizou mesmo em época de pandemia, diversos atendimentos a famílias com crianças de zero a seis anos que necessitam de apoio e orientação através do projeto “Criança Feliz”.

O projeto que visa o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil, possui oito com oito equipes para atender as regiões do município de Campo Grande que estão lotadas nos: CRAS Guanandi, CRAS Canguru, CRAS Moema, CRAS Vila Nasser, CRAS Nossa Senhora Aparecida e CRAS Jardim Aeroporto. No total são vinte CRAS a fim de atender toda demanda de Campo Grande.

A superintendente da rede de proteção básica, Inês Auxiliadora, explica. “Entendemos que as famílias necessitam de um suporte durante esse momento de pandemia e estamos acompanhando por meio das redes sociais e remotamente 931 usuários, com uma equipe de trinta visitadores e quatro supervisores”.

As famílias são cadastradas no cadastro único, são beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada – BPC/PCD.

As visitas somam um total de 75.712 desde o inicio do projeto em 2017 à Outubro deste ano (2020). Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67)3314-4482 ramal 6036.

Criança Feliz

Em novembro de 2019, o Programa Criança Feliz recebeu o prêmio mundial no que tange a área de inovação para a educação, prêmio “Wise Awards 2019”. Também foi lançado o Livro Criança Feliz, com histórias de algumas famílias selecionadas do Brasil. Campo Grande foi o município escolhido da Região Centro-Oeste e teve duas histórias contadas no livro, Arthur “Amor Genuíno” e Matheus “Chegando na Escola”.

