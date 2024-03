Projeto da Capital distribui bombons para crianças carentes

Na tarde de ontem (28), o projeto social Areias da Esperança, idealizado e comandado por Lucilene Oliveira Silva, conhecida como ‘Lucinha’, distribuiu caixas de chocolate para crianças carentes do bairro Maria Aparecida Pedrossian. O evento aconteceu na Praça dos Amigos.

Ao JD1 Notícias, o sobrinho de Lucinha e membro do projeto, Jean Claudio Silva, conta que além das crianças, tinham também alguns adolescentes e adultos, contabilizando cerca de 120 pessoas na ação social.

O evento tinha como objetivo integrar a comunidade local, que além do Maria Aparecida Pedrossian, engloba também os bairros Samambaia, Vivendas do Parque e Panorama, que tem muitas famílias carentes que não tem condições de comprarem ovos de Páscoa. Muitas pessoas do bairro Noroeste também participarem, elas que são acostumadas a participar das ações do projeto.

“Muitas crianças não ganham nenhuma barrinha de chocolate porque a situação das famílias delas é tão difícil, que elas não sabem o que é ganhar um doce na época de Páscoa. E quando elas ganham uma caixa de bombom, elas ficam muito felizes”, disse Jean.

Além da entrega das caixas de chocolate, o evento teve pintura de rostos, lanches, e torneio de vôlei de areia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também