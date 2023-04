Projeto de eficiência energética é implantado na Casa de Apoio

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Parceria da Energisa com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande (MS) leva intervenções nos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração à Casa de Apoio com redução de cerca de 30% no consumo ao mês.

Entre as ações, houve a substituição de refletores e lâmpadas convencionais por outros de alta eficiência, além da substituição de equipamentos de ar condicionado e geladeiras de baixo rendimento por itens mais eficientes e com Selo Procel de Economia de Energia. As modificações implementadas durante os meses de março e abril, 100% subsidiados pela Distribuidora de Energia e fazem parte de um termo de cooperação técnica.

O Engenheiro Especialista em Eficiência Energética da Energisa, Emerson Nantes, destaca a importância da parceria para a execução do Projeto. “É uma importante contribuição para a sustentabilidade financeira e ambiental, além de uma economia no consumo de energia da unidade, reduz os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes. Estamos felizes em encontrar soluções para que a instituição permaneça prestando o serviço tão importante como o que presta aos seus pacientes”, garante.

A Casa de Apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer hospeda pacientes carentes do interior do Estado, que estão em tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão.

Para a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Idelice Marinho, a parceria contribui para o pleno funcionamento da Casa de Apoio. “Estamos imensamente satisfeitos com todas as modificações implantadas. O Projeto é sinônimo de renovação e segurança”, comemora.

