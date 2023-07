Projeto de Eficiência Energética no Mercadão Municipal será entregue nesta quinta

Um dos pontos turísticos mais visitados na Capital, irá ganhar mais luminosidade e redução do consumo de energia, após nove meses de obra. A Energisa, concessionária responsável pelo abastecimento de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, entrega nesta quinta-feira (20) a conclusão do Projeto de Eficiência Energética no Mercadão Municipal, por meio da AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul).

A parceria contempla a instalação de novos condicionadores de ar e implementação de um sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica. No projeto, foram investidos pela Energisa R$ 166.599,13, que devem resultar na economia de aproximadamente 41,39 MWh/ano.

Para o diretor-presidente da concessionária de energia, Marcelo Vinhaes, desenvolver um projeto como esse, em um local frequentado por centenas de pessoas diariamente e que faz parte da história de Campo Grande, é participar do futuro da cidade.

"O Mercadão Municipal é um ponto turístico muito conhecido por aqueles que visitam o nosso estado. E para a Energisa, é gratificante participar da modernização deste ambiente que fomenta a economia local e projeta Mato Grosso do Sul em âmbito nacional. Quem pretende conhecer o Pantanal e Bonito, passa pelo mercadão e conhece um pouco mais da nossa cultura e nós aproveitamos a oportunidade para conscientizar a população sobre a importância do consumo de energia", destacou ele.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética, da Energisa, e segue as normas da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

SERVIÇO

Entrega do Projeto de Eficiência Energética no Mercadão Municipal

Data: 20/07/2022, quinta-feira, às 19h30

Onde: Mercadão Municipal

Endereço: Rua Sete de Setembro, 65.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também