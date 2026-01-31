Menu
Projeto de saúde mental transforma a rotina de reeducandos em Naviraí

Grupo utiliza arteterapia e acompanhamento para custodiados com transtornos mentais, promovendo autocuidado, estabilidade emocional e reintegração social

31 janeiro 2026 - 12h50Taynara Menezes
O Produtiva-Mente segue em funcionamento regular e integra os projetos da AgepenO Produtiva-Mente segue em funcionamento regular e integra os projetos da Agepen   (Foto: Agepen-MS)

Na Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí, o cuidado com a saúde mental acontece durante todo o ano. Desde 2022, a unidade mantém o grupo terapêutico Produtiva-Mente, voltado ao acompanhamento de custodiados com transtornos mentais.

Atualmente, cinco reeducandos participam do projeto, que já atendeu mais de 15 pessoas ao longo dos anos. Muitos apresentaram evolução clínica suficiente para alcançar a desinternação, com base no Plano Terapêutico Singular, desenvolvido em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial de Naviraí e a equipe de saúde mental da própria unidade.

O grupo foca no acolhimento, escuta e respeito às particularidades de cada participante. As atividades ajudam no controle dos sintomas, no desenvolvimento do autocuidado e no manejo das emoções, reduzindo episódios de descontrole emocional. Entre as ferramentas utilizadas está a arteterapia, que permite expressar sentimentos e vivências, reduzir a ansiedade, fortalecer a autoestima e estimular o autoconhecimento.

Segundo a policial penal e psicóloga responsável, Jessica Dias dos Santos, o acompanhamento contínuo ajuda os participantes a compreender melhor suas emoções, lidar de forma equilibrada com o transtorno e aderir ao tratamento.

Os resultados também são sentidos pelos próprios reeducandos. Um deles relatou que o grupo o ajudou a se reencontrar, reconstruir vínculos familiares e acreditar na possibilidade de mudança. “Hoje, com a progressão desse trabalho, tenho mais aceitação e esperança de poder voltar à sociedade”, afirmou.

O Produtiva-Mente segue em funcionamento regular e integra os projetos da Agepen voltados à humanização da pena, com foco no cuidado em saúde mental e no tratamento digno de pessoas privadas de liberdade em Mato Grosso do Sul.

