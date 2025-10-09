Menu
Menu Busca quinta, 09 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Projeto do Ministério Público atualiza remuneração e gratificações de servidores

A proposta será analisada em sessão desta quinta-feira (9) na Assembleia Legislativa

09 outubro 2025 - 09h24Sarah Chaves
Foto: MPMSFoto: MPMS  

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul devem votar, nesta quinta-feira (9), durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa (ALEMS), a redação final de diversos projetos de lei, incluindo uma proposta do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), que altera o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do órgão.

O Projeto de Lei 244/2025 propõe mudanças na Lei 4.134/2011, que regula os cargos e salários dos servidores do MPMS, com foco específico em alterações nas gratificações dos servidores. As modificações incluem a introdução de novas gratificações, como a gratificação por periculosidade (até 15%), insalubridade (até 15%) e penosidade (também até 15%), que remuneram os servidores que realizam atividades em condições de risco ou que exigem grande esforço físico e mental.

Além disso, o projeto altera as regras sobre as gratificações de encargos especiais e diligências, com o objetivo de proporcionar uma remuneração mais justa e específica para os servidores designados para tarefas extraordinárias ou de alta responsabilidade. Outro ponto relevante é a flexibilização no pagamento dos cargos comissionados, permitindo que servidores efetivos possam optar por manter o vencimento do cargo efetivo, ou receber integralmente a remuneração do cargo em comissão.

Outros Projetos em Discussão

Além do Projeto de Lei 244/2025, também estão pautados para votação outros projetos relevantes, como o Projeto de Lei 237/2024, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB), que reconhece pacientes com doença renal crônica como pessoas com deficiência, e o Projeto de Lei 41/2025, do deputado Lucas de Lima (sem partido), que propõe a criação da Semana de Conscientização e Valorização do Pantanal.

No total, 13 projetos estão programados para discussão e votação na sessão desta quinta-feira, incluindo as propostas de concessão de títulos e comendas a diversas personalidades de destaque no estado.

Essas iniciativas mostram um compromisso com a valorização dos servidores públicos e a promoção de causas importantes para a sociedade sul-mato-grossense.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Antiga rodoviária de Campo Grande
Cidade
MPMS mira atrasos e aumento de custos na reforma da antiga rodoviária de Campo Grande
JD1TV: Moradores reclamam de obra que vai até a madrugada na entrada das Moreninhas
Geral
JD1TV: Moradores reclamam de obra que vai até a madrugada na entrada das Moreninhas
Foto: Freepik
Cidade
Governo define recesso de Natal e Ano Novo em MS
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/10/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/10/2025
Momento em que o suspeito chega a prisão
Justiça
Assassinato motivado pelo "jogo do tigrinho": acusado pega 17 anos de prisão
Sophia de Jesus Ocampo morreu e caso ainda segue sem respostas
Justiça
Falhas na proteção: juiz condena Estado e Município a pagar R$ 430 mil aos pais de Sophia
Talento indígena de Aquidauana emociona jurados do The Voice
Geral
Talento indígena de Aquidauana emociona jurados do The Voice
Casa onde ocorreu o crime -
Polícia
"Psicopata", diz comandante do Choque sobre assassinato de idoso no Caiobá
Foto: CBMMS
Geral
Bombeiros mantêm controle sobre incêndio no Parque das Nascentes do Rio Taquari
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs