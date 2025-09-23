Projeto Ilumina Pantanal é premiado por levar energia limpa a comunidades isoladas

O projeto Ilumina Pantanal que proporciona energia limpa e sustentável a quase 3 mil famílias em uma das regiões mais remotas do Brasil, foi premiada durante o I Congresso Brasileiro de Minas e Energia, realizado nos dias 22 e 23 de setembro em Brasília (DF).

O prêmio, concedido pelo Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Energia), foi entregue ao diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos, na categoria Energias Renováveis.

Com investimentos de R$ 210 milhões, o projeto implantou kits solares fotovoltaicos em comunidades pantaneiras, beneficiando diretamente 2.975 famílias.

Antes da chegada da energia, os ribeirinhos e indígenas guató da região da Barra do São Lourenço, no entorno do Rio Paraguai, viviam em condições de isolamento energético. Hoje, é possível armazenar alimentos, utilizar ventiladores e até acessar computadores em laboratórios escolares.

Na Escola Estadual João Quirino de Carvalho – Toghopanãa, localizada na aldeia guató Uberaba, adolescentes agora estudam em um ambiente climatizado e com acesso à tecnologia. “É emocionante ver de perto o impacto positivo que a chegada da energia causou nessas comunidades. Temos orgulho de fazer parte dessa transformação”, afirmou Paulo Roberto, que visitou recentemente a região com sua equipe.

Além dos impactos sociais, os resultados ambientais também são significativos: 180 toneladas de CO evitadas por ano com a geração solar e uso de baterias; 6 escolas beneficiadas diretamente; Mais de 300 crianças atendidas; 650 geladeiras doadas por meio do Programa de Eficiência Energética; Reconhecimento internacional com o 1º Prêmio Solar & Storage Live Awards 2021, na categoria Inovação em Geração Solar.

