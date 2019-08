Projeto Lupa do Cidadão vence 1ª maratona Hackathon de MS

O primeiro lugar do Hackathon MS ficou com o projeto Lupa do Cidadão, desenvolvido por cinco jovens da área de TI, que elaboraram uma plataforma que simplifica dados do Portal da Transparência e direciona os gráficos para as redes sociais, onde, segundo eles, a população passa grande parte do tempo. A premiação aconteceu na tarde de ontem (4), quando foram anunciados os três projetos vencedores da maratona que durou 48 horas e distribuiu R$ 18 mil em premiações.

Porta voz da equipe Zeus Coders, Alessandro Willian disse que “o objetivo é expandir a integração nas áreas de interesse da sociedade”. Ele classifica a experiência como positiva. “É uma sensação de dever cumprido. Além do prêmio, levamos conhecimento, amizade, essa é uma experiência que vamos levar para o resto da vida, de conhecer pessoas, e ver de perto como é o empreendedorismo aqui no Mato Grosso do Sul”, comemora.

A equipe Strike Up conquistou a segunda colocação com o desenvolvimento do aplicativo #Licid, voltado à ampliação da transparência nas compras públicas. A ferramenta reunirá uma base de dados de empresas participantes dos processos licitatórios do Governo do Estado e, além de simplificar as informações para a sociedade, “irá ajudar o Governo a fazer melhores contratações de compras e serviços”, segundo a equipe.

O terceiro lugar ficou com a equipe Quat.i, que desenvolveu o protótipo do aplicativo denominado “Capi”, que usa inteligência artificial para aproximar a população dos serviços públicos. “A Capi nasceu com uma missão de integrar e trazer uma proximidade da pessoa com todos os serviços públicos. Temos uma visão muito próspera para ela, que é integrar, por exemplo, o agendamento de serviço na rede pública, tudo isso ao alcance da mão”, explicou César Bassani, um dos integrantes da equipe.

Ao todo, 60 participantes passaram o fim de semana pesquisando e programando soluções tecnológicas a fim de aumentar a “Transparência, Controle Social e Combate à Corrupção” na gestão pública. Os três dias de maratona resultaram em 11 ferramentas apresentadas à banca julgadora, sendo páginas web, aplicativos, games, e instrumentos tecnológicos que simplificam informações e serviços oferecidos à sociedade.

Na avaliação do controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão, o evento surpreendeu pelo engajamento das equipes. “Durante as apresentações, vimos aqui muita coisa legal que a gente pode tentar desenvolver, para que tenhamos um governo com maior controle e gerência sobre suas implementações, e uma sociedade mais crítica e participativa nos seus direitos”, pontuou.

Para o diretor presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), Marcio de Araujo Pereira, que compôs a banca julgadora, os trabalhos apresentados são de alto nível. “Vejo projetos de nível muito alto, acima até do que esperava. Todas as propostas são viáveis, e o mais importante é que todos os projetos podem ser implantados, principalmente porque levam a transparência da gestão pública e tem baixo custo de implantação” avalia.

Para a realização do 1° Hack MS, o Governo do Estado, por meio da Controladoria Geral do Estado (CGE), contou com o apoio do Sebrae – Living Lab MS, Pantanal Incubadora Mista de Empresas, da UFMS, Fundação Escola de Governo (Escolagov), Superintendência de Gestão da Informação (SGI), Unigran Capital, Ministério Público Estadual (MPE), e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect).

