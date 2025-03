Projeto Nossa Energia sortearÃ¡ geladeira nesta semana no Los Angeles

A Unidade Móvel do projeto Nossa Energia está no bairro Los Angeles, em Campo Grande, promovendo a segurança elétrica, consumo consciente e benefícios sociais, além do sorteio de uma geladeira ainda nesta semana.

Desta segunda-feira (17), até sexta-feira (21), moradores que estejam cadastrados como de baixa renda podem substituir seus eletrodomésticos e lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas por lâmpadas de LED.

Também será feito, durante o programa, o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos na conta de luz para quem tem direito ao benefício.

Além da conscientização e ações voltadas ao consumo consciente da energia elétrica, a população da região também poderá se divertir com sessões de cinema.

Uma iniciativa da Energisa Mato Grosso do Sul, em parceria com as prefeituras municipais, o programa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O programa acontece de segunda-feira a sexta-feira desta semana na Fraternidade Despertar, na Rua Adelaide Maia Figueiredo, 1879, das 8h30 às 11h e 13h às 16h30. No último dia, 21 de março, será realizado o sorteio de 10 geladeiras e 30 ventiladores para clientes de baixa renda cadastrados.

